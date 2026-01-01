Изключително обезпокоени сме от начина, по който служебното правителство се държи, това заяви зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС и член на ИК на ГЕРБ Деница Сачева. По думите й те постоянно неглижират Народното събрание.

"Отказ от участие в изслушвания, отказ от участие в парламентарен контрол", посочи тя.

По думите й ситуацията в Близкия изток е такава, че изисква сътрудничество между отделните институции. "До този момент всичко, което демонстрира служебното правителство не ни дава възможност да се чувстваме спокойни, ако всички решения се взимат еднолично, от господин Гюров", добави още Сачева.

Тя призова президентът Илияна Йотова да вземе отношение, като "човекът, който назначи това правителство и да свика Консултативен съвет по национална сигурност, на който да бъдат поканени и парламентарните групи".