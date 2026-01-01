Правителството определи Марта Петрова за председател на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“, това съобщиха от пресслужбата на МС.

Междувременно се отменя решението, с което Бойко Рановски - заместник-председател на ДАБДП, е определен за временно изпълняващ длъжността председател на ДАБДП, считано от 1 декември 2025 г., до назначаването на титуляр.

В края на ноември Малина Крумова бе освободена от длъжността председател. На сайта на ДАБДП се посочва, че от февруари 2019 г. Крумова е на поста председател на агенцията по безопасност на движението по пътищата.