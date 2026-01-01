За два случая на домашно насилие в последните два дни в Кюстендилско, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Бързо полицейско производство е образувано в Районното управление в Дупница за упражнено домашно насилие – 56-годишен мъж е нанесъл побой на партньорката си в село Самораново. За случая е уведомена прокуратурата.

55-годишен мъж е задържан в Районното управление в Бобов дол за упражнено домашно насилие спрямо партньорката му в село Горна Козница, нанесъл ѝ е лека телесна повреда. Досъдебно производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.