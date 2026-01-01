61-годишен мъж открадна с мобилен телефон и портмоне то 11-годишно момче, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора.

На 2 март 2026 г. в 13.16 ч. в Първо Районно управление в -Стара Загора е получено съобщение от 43-годишна жена, че в Стара Загора, от 11-годишния ѝ син са отнети мобилен телефон и портмоне с 5 евро.

На място незабавно е изпратен полицейски екип. Установен и задържан е 61-годишен мъж, у когото са намерени отнетите вещи.

Образувано е бързо производство под надзора на Районната прокуратура в Стара Загора.