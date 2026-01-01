Митническите служители на Митнически пункт Лесово откриха 280 000 къса (14 000 кутии) контрабандни цигари в два товарни автомобила, превозващи хладилници, съобщиха от Агенция „Митници“.

Двете товарните композиции с чужда регистрация пристигат на МП Лесово на 25 февруари 2026 г. вечерта на входящо трасе в страната, управлявани от румънски граждани. В зоната за митнически контрол водачите са декларирали, че превозват транзитно през България хладилници от Турция за Румъния. На база оперативен анализ е извършена щателна митническа проверка на превозните средства и товара.

В хода на контролните действия инспекторите откриват в първия автомобил кашони със 180 000 къса (9000 кутии) цигари, укрити в предната част на товарното помещение между декларираните хладилници. Във втория автомобил са установени 100 000 къса (5000 кутии) цигари, укрити по аналогичен начин също между превозваните хладилници.

Задържани са общо 280 000 къса (14 000 кутии) контрабандни цигари от различни търговски марки, с турски акцизен бандерол. На водачите са съставени два акта за установените административни нарушения по Закона за митниците.

Само от началото на годината митническите служители на МП Лесово са задържали 3 189 470 къса контрабандни цигари. В повечето случаи акцизните тютюневи изделия са били укрити в товарни автомобили между декларирани стоки от Турция за държави в Европейския съюз, където пазарната цена на цигарите е значително по-висока.