Изпълнителният директор на Холдинг БДЖ ЕАД Мартин Ангелов ще представи най-новия доставен електрически локомотив „Смартрон“, който носи името на Васил Левски. Събитието ще се състои днес от 10:00 часа на жп гарата в Карлово, съобщиха от пресцентъра на Български държавни железници (БДЖ).

По време на официалната церемония локомотивът ще бъде символично пуснат в движение в присъствието на кмета на града д-р Емил Кабаиванов, председателя на Общинския съвет Доньо Тодоров и други официални гости.

Общо 25 локомотива от серията „Смартрон“

Новата машина е последната доставена по договор между БДЖ и ДЗЗД „Сименс Трон“ за производство, доставка и гаранционна поддръжка на 10 електрически локомотива. С изпълнението на контракта общият брой локомотиви от серията „Смартрон“ за националния железопътен превозвач вече достига 25.

От компанията посочват, че с въвеждането на новите локомотиви се подобрява качеството на пътническата услуга и се гарантира по-висока надеждност на влаковете по основните направления в страната.

Локомотиви с имената на български възрожденци

Инициативата за кръщаването на новите десет локомотива на бележити български възрожденци следва примера на първите петнадесет машини от същата серия, които вече са в експлоатация и носят имената на български владетели.

Върху всяка от новите машини е поставен единен QR код, който препраща към специална секция на официалния сайт на БДЖ. Там пътниците могат да се запознаят с живота и делото на личностите, чиито имена носят локомотивите, както и с техния принос към развитието на железниците в България.

С новото попълнение в парка си БДЖ продължава процеса по модернизация на подвижния състав и обновяване на услугите за пътниците.