Няма регистрирано радиоактивно изтичане в иранския обект за обогатяване на уран в Натанз след ударите на САЩ и Израел, съобщиха днес ирански медии, цитирани от Ройтерс.

Ударено е ключово иранско ядрено съоръжение в Натанз

Иранският представител в Международната агенция за атомна енергия Реза Наджафи вчера заяви, че ядреното съоръжение в Натанз е било ударено по време на военни операции на САЩ и Израел срещу страната му.

Шефът на МААЕ: Израелските удари срещу Иран са повредили надземна част от ядрения обект в Натанз

Иранската ядрена програма отдавна е обект на повишено международно внимание, предизвиквайки опасения относно целите ѝ и потенциалните последици за регионалната и глобална сигурност.