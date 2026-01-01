Началникът на генералния щаб на израелската армия Еял Замир заплаши ливанската групировка "Хизбула" с "опустошителен удар", като заяви, че израелската армия няма да прекрати кампанията си, преди "заплахата от Ливан да бъде елиминирана", предаде ДПА.

По време на брифинг Замир подчерта, че Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) ще продължат да настояват за разоръжаването на "Хизбула".

"Това е искане, от което няма да се откажем", каза той пред командири, като добави, че всички необходими сили за отбрана и нападение - сухопътни, въздушни и морски, са на разположение.

Обръщайки се към жителите на Северен Израел, който граничи с Ливан, Замир каза, че армията контролира въздушното пространство на съседната страна и ще елиминира всяка заплаха. "Ще завършим тази кампания не само с удара срещу Иран, но и с опустошителен удар срещу "Хизбула", подчерта той.

По-рано ливанската групировка изстреля ракети по Израел в отговор на убийството на иранския върховен лидер Али Хаменей.

Междувременно израелската армия съобщи, че днес е нанесла удари по над 70 цели на "Хизбула" в Южен Ливан. Унищожени са складове за оръжия, ракетни площадки и установки на движението на няколко места.

Хиляди ливански семейства избягаха от столицата Бейрут след израелските удари. По крайбрежния път извън столицата задръстванията бяха километрични.

Няколко училища в Бейрут бяха преобразувани в аварийни укрития след предупреждения за евакуация, издадени от Израелските сили за отбрана. Служител от канцеларията на ливанския премиер Науаф Салам съобщи, че досега са открити 53 убежища, като предстои разкриването на още в различни части на страната.

Същевременно болниците се подготвят за евентуален приток на пострадали.