Възстановено е движението по път II-48 Омуртаг - Котел при км 17, съобщиха за БТА от Областното пътно управление в Търговище. Около час пътят бе затворен, а движението ограничено заради преобърнал се тир.

Тежкотоварният автомобил се е обърнал в канавката край пътя в района на омуртагското село Зелена мората. Обстоятелствата тепърва ще се изясняват.

Инцидентът причини материални щети, няма ранени хора.

За времето, необходимо за извличането на камиона, движението бе спряно и регулирано. Обходен маршрут не бе организиран. Въпреки неудобството, шофьорите проявиха разбиране и приеха ситуацията спокойно, допълни дежурният служител от пътното управление.