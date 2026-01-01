Трите американски бойни самолета, които се разбиха в Кувейт, са били свалени от тази държава от Персийския залив в момент, когато Иран нанасяше удари в региона, съобщи американското военно командване за Близкия изток – CENTCOM.

„По време на интензивен сблъсък, включващ атаки на ирански самолети, балистични ракети и дронове“, самолетите „бяха свалени по погрешка от кувейтската противовъздушна отбрана“, се посочва в изявление на CENTCOM, цитирано от АФП.

Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт, екипажите им са оцелели

В него се уточнява, че шестимата членове на екипажа са катапултирали и са в безопасност.

„Кувейт призна този инцидент и ние сме благодарни за усилията на неговите отбранителни сили и за тяхната подкрепа в рамките на текущата операция“ срещу Иран, допълват от командването.