Няколко американски бойни самолета се разбиха в Кувейт тази сутрин, но екипажите им са оцелели, съобщи кувейтското министерство на отбраната, цитирано от Франс прес.

Агенцията отбелязва, че това се случва на третия ден от иранските удари срещу страни от Залива.

"Компетентните власти незабавно започнаха спасителни операции и евакуираха екипажите, които бяха прехвърлени в болница", съобщи говорителят на министерството, като уточни, че състоянието на пилотите е стабилно.

САЩ влязоха във войната в Близкия изток с удари по ядрени обекти в Иран миналата година.Американските удари по три ирански ядрени обекта – Фордо, Натанз и Исфахан, бяха извършени с бомбардировачи B-2, 14 противобункерни бомби и над две дузини ракети „Томахоук“. Пентагонът определи операцията като "невероятен и смазващ успех", целящ да унищожи ядрените амбиции на Иран, без да се стреми към смяна на режима.Иранските ответни действия не закъсняха. Иранската новинарска агенция Тасним, позовавайки се на източници от въоръжените сили на Иран, предаде, че ирански сили са свалили изтребител на американските военновъздушни сили над Кувейт. Паралелно с това, Иран потвърди атака срещу американската военновъздушна база "Ал Удейд" в Катар, използвайки няколко балистични ракети с малък и среден обсег. Катарското външно министерство категорично осъди тази атака като "явно нарушение на суверенитета и въздушното пространство на Държавата Катар".В отговор на въздушните заплахи, Кувейт задейства своята противовъздушна отбрана, прехващайки неуточнен брой дронове, насочени към кувейтска територия. Тези събития подчертават бързата ескалация на конфликта и необходимостта от задълбочен анализ.