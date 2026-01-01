Церемонията по връчването на наградите на Гилдията на сценаристите на Америка - Запад в Лос Анджелис, планирана за 8 март, беше отменена заради стачка на собствения персонал на организацията. Президентът Мишел Мълрони обяви решението в писмо до участниците, обещавайки алтернативно честване на по-късна дата.

„Не бихме помолили вас, вашите гости, таланти и екип да пресекат стачна линия, за да присъствате", написа Мълрони. Несупервизорският персонал стачкува вече седмица пред щаб-квартирата на гилдията, обвинявайки ръководството в нечестни трудови практики по време на преговорите за първи колективен трудов договор. Синдикатът твърди, че ръководството е използвало заплахата за отмяна на церемонията като инструмент за натиск - опит да „вбие клин между персонала и членовете на Гилдията на сценаристите."

Церемонията трябваше да се проведе в хотел Джей Дъблю Мариът Лос Анджелис Лайв с водеща Ацуко Окацука. Церемонията на Гилдията на сценаристите - Изток в Ню Йорк обаче ще се проведе по план в „Едисон Болрум" с водещ Рой Уд Джуниър, тъй като двете организации са отделни синдикати и персоналът на Изток не е в стачка.