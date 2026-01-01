Лидерите на Германия, Франция и Великобритания заявиха, че са готови на „пропорционални отбранителни действия“, за да „унищожат в зародиш способността на Иран да изстрелва ракети и дронове“. Това се заявява в съвместна декларация на лидерите на трите страни, публикувана днес и цитирана от Франс прес.

„Лидерите (на групата Е3) са потресени от безразборните и непропорционални ракетни атаки, извършени от Иран срещу държави от региона“, се посочва в изявлението.

Иран предприе удари срещу държави в Близкия изток в отговор на ударите, нанесени от САЩ и Израел по територията на Ислямската република.

Припомняме, че вчера иранските държавни медии потвърдиха, че върховният лидер Али Хаменей е загинал на 28 февруари при въздушен удар. Обявен е 40-дневен траур, като Съвет за временно управление пое контрола над персийската страна. Корпусът на ислямската революционна гвардия заплаши с "най-разрушителни атаки" срещу Израел и САЩ, предвещавайки нова ескалация в региона.