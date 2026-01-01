Министерството на външните работи предостави важна информация за българите в региона на Близкия Изток.

Сигнали и молби за съдействие се приемат денонощно на телефонните линии на Ситуационния център на Министерството на външните работи:

тел.: +359 2 948 24 04; +359 2 971 38 56; +359 893 339 616

факс: +359 2 870 71 37

e-mail: crisis@mfa.bg

Можете да сигнализирате и на телефоните и имейлите на дипломатическите представителства.

Съгласно Правото на Европейския съюз, там където България няма свой консул, българските граждани могат да ползват за услуги консулите на другите държави от ЕС.