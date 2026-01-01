Художникът JR, наричан от мнозина „френския Банкси“ и популярен във Франция с мащабните си проекти - от фотографии до графити и улично изкуство, иска парижаните да направят нещо необичайно на най-известния мост в града: да спрат, пише Асошиейтед прес.

През юни той планира да превърне оживения мост, построен през XVII век, в пещера, през която може да се минава – временно, монументално публично произведение на изкуството, което ще покрие каменните арки с илюзия за скали и ще покани посетителите да пресекат река Сена през тунел, допълнен със звук и цифрово разширена реалност.

Той казва, че това вероятно е „най-голямата имерсивна инсталация, правена някога“. Тя ще бъде достъпна денонощно и ще предлага „напълно различен подход“ към моста.

Площад в Париж вече носи името на Кристо и Жан-Клод

„На път сме да оставим нещо наистина невероятно в центъра на Париж“, каза JR за Асошиейтед прес в студиото си в източната част на Париж.

Проектът му, Pont Neuf Cavern („Пещерата на Пон Ньоф“), ще бъде представен от 6 до 28 юни и ще се простира на 120 метра дължина и над 17 метра височина.

Инсталацията е поклон пред парижка легенда: покойното артистично дуо Кристо и Жан-Клод, които през 1985 г. обгърнаха моста „Пон Ньоф“ с бледозлатиста тъкан. Проектът, който отне години на преговори с властите, помогна да се определи жанрът на монументалното публично изкуство в съвременните градове по целия свят.

За JR почитта е както естетическа, така и лична.

„Имах късмета да се запозная с Кристо. Имахме си голямо уважение“, каза той.

JR – псевдоним, произлизащ от първото му име, Жан-Рене, признава тежестта да следва стъпките на емблематичната двойка.

„Доста е трудно да ги наследя, но го правя в много различен стил и по свой собствен начин“, сподели той.

Идеята му е да „върне минералите и природата“ в сърцето на Париж.

Отвън инсталацията му ще накара „Пон Ньоф“ да изглежда „сякаш е превзет от праисторически скален масив“ - структура, видима по бреговете на Сена – скалиста маса, която „буквално ще разбие пейзажа“, каза той.

JR поясни, че ще има два основни начина, по които хората ще могат да се насладят на инсталацията му. Отвън тези, които се насочват към „Пон Ньоф“, ще видят гигантската инсталация от стотици метри. Отвътре, след като посетителите влязат в „пещерата“, ще могат да преминат през дълга структура, наподобяваща тунел, и да изпитат усещането за „пълно потапяне“, каза той.

Пещерата няма да пропуска дневна светлина - веднъж попаднали вътре, посетителите „ще загубят представа за времето“, каза JR.

Ключов сътрудник по проекта е Томас Бангалтер, бивш член на френската рок група Daft Punk, който създава звука, който ще съпътства инсталацията – „нещо, което ще чуете само отвътре“, каза JR.

Getty

AR студиото на Snap в Париж разработва технологията за разширена реалност. Посетителите ще могат да използват своите смартфони, за да „изпитат и видят неща, които не могат да видят с очите си“, заяви JR. Той умишлено е загадъчен относно преживяването – запазва го като изненада за дните преди откриването.

Художникът допълва, че инсталацията му е препратка към алегорията на Платон за пещерата, в която оковани мъже тълкуват сенките по стената на пещерата като реалност, без да знаят за истинския свят отвън – и сравнява това с фалшивата реалност, създадена от визуалния свят на нашите социални мрежи.

„Днес нашите пещери са телефоните ни, защото ние вярваме, че алгоритъмът ни в социалните медии е реалността“, каза JR.

По време на инсталацията, която ще съвпадне с Парижката седмица на модата и Световния ден на музиката през юни, мостът ще бъде затворен за движение.

Gulliver/Getty Images

Христо Владимиров Явашев, известен като Кристо, е българско-американски художник, прочут със своите монументални, временни художествени инсталации. Роден в Габрово през 1935 г., той се мести в Париж, а след това в Ню Йорк, като става натурализиран гражданин на САЩ. В сътрудничество предимно със съпругата си Жан-Клод Дена де Гийебон от 1961 г. до нейната смърт през 2009 г., Кристо създава емблематични творби, които включват опаковане на сгради, пейзажи и обекти с плат. Забележителни проекти включват „Опакованият Понт Ньоф“ в Париж (1985 г.), „Опакованият Райхстаг“ в Берлин (1995 г.) и „Портите“ в Сентръл Парк, Ню Йорк (2005 г.). Неговото изкуство се характеризира със своя временен характер, мащаб и широкото обществено участие, което генерира. Явашев си отива от този свят през 2020 г., като продължава да работи по проекти до смъртта си.