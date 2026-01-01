Хутите се заканиха да възобновят атаките срещу кораби в Червено море и срещу Израел, предаде Асошиейтед прес, като се позова на двама високопоставени представители на подкрепяната от Иран йеменска групировка.

Хусите разкритикуваха строго въздушните удари, които САЩ и Израел започнаха да нанасят по Иран.

Палестинското ислямистко движение "Хамас", което също е съюзник на Иран, определи ударите като "атака срещу целия регион".

Вчера проиранската паравоенна групировка в Ирак "Катаиб Хизбула" заплаши, че ще атакува американски военни бази.

Ливанският премиер Науаф Салам предупреди, че няма да допусне никой да въвлече "страната в авантюри, които заплашват сигурността и единството ѝ". Ройтерс определи това негово изявление като завоалиран намек към "Хизбула".

Хутите са йеменска шиитска ислямистка политическа и военна организация. Произхождат от провинция Саада в Северен Йемен и носят името на своя основател Хюсеин Бадредин ал-Хути. Движението е предимно от общността Заиди – клон на шиитския ислям, който е преобладаващ в северните части на Йемен. Организацията възниква през 90-те години на миналия век като религиозна и политическа група, стремяща се да съживи Заидизма и да се бори срещу корупцията и влиянието на Саудитска Арабия и САЩ.