Случващото се в региона на Близкия изток, където живеят и хиляди българи, буди огромна тревога. Иранските атаки по страните от региона и техните граждани представляват опасна ескалация и трябва незабавно да бъдат прекратени, съобщи лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов във Facebook.

Като граница на ЕС и държава с балансирана външна политика винаги сме смятали, че дипломацията е най-доброто средство за урегулиране на конфликтите. Същевременно неспособността на Иран да докаже, че не разработва ядрени оръжия, в разрез с всички международни договорености, поражда съмнения за сигурността и стабилността в целия свят, в това число и в Европа, посочи Борисов.

Надявам се, че съвсем скоро силата на преговорите ще надделее и ще бъде намерено мирно решение както в интерес на страните от Близкия изток, но така също и на партньорите от Израел и САЩ, допълни той.

Операции „Епичен гняв“ и „Лъвски рев“: Израел и САЩ атакуваха Иран

Американският президент Доналд Тръмп тази сутрин потвърди, че Израел и САЩ нанасят съвместно удари по Иран, а в отговор Иран извърши ракетна атака срещу щаба на Пети американски флот в Бахрейн, както и срещу Катар, Кувейт, Йордания и ОАЕ.

В Министерския съвет служебният премиер Андрей Гюров свика заседание на Съвета по сигурността. След заседанието представителите на служебното правителство заявиха, че България не е пряка цел за Иран и няма директна военна опасност за страната.

Президентската институция следи със загриженост и тревога развитието на ситуацията в Близкия изток. Присъединяваме се към международните усилия за прекратяване на военните действия и за връщане на масата на преговорите, както и към призивите за спешно свикване на Съвета за сигурност на ООН, съобщиха от прессекретариата на държавния глава.