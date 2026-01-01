На 26 февруари започна първият ретрограден Меркурий за годината.

Има периоди, в които животът не върви напред, а сякаш назад. Такъв е ретроградният Меркурий в Риби - от 26 февруари – до 20 март. Време, в което спомените стават по-живи от настоящето, а истината не е факт, а усещане.

Представете си, че вървите по позната улица и внезапно срещате човек, когото не сте виждали от години. Или че отваряте стар тефтер и от страниците му изпада нещо недовършено.

Завръщане към старите рани

Това е време, в което стари емоционални и психологични теми изплуват без предупреждение. Може да се окажем в разговор, който напомня болезнен спор от миналото. Може да усетим тъга, без да знаем откъде идва.

Но Риби не връщат, за да наранят — връщат, за да излекуват. Сега гледаме на старите ситуации с други очи. Там, където някога сме виждали предателство, може да разпознаем страх. Там, където сме усещали загуба, можем да открием урок.

Темите за състраданието и грижата за уязвимите стават болезнено актуални. Липсата на емпатия личи по-ясно. Нуждата от духовност и благотворителност не е абстрактна идея, а вътрешен повик.

Думи, които се размиват

В този период комуникацията е като разговор под вода. Чуваме се, но не съвсем. Разбираме, но не напълно.

Може да се заплетем в обяснения, да забравим точните факти, да изпуснем важна подробност. Някой да ни разбере погрешно. Или ние да интерпретираме чуждите думи през собствените си страхове.

А страховете сега говорят по-силно. Колебанието става постоянен спътник. Съмняваме се в това, което виждаме, в това, което знаем, дори в това, което сме преживели. Последните години, белязани от влиянието на Нептун и строгите уроци на Сатурн в Риби, оставиха след себе си мъгла и несигурност. Ретроградният Меркурий само повдига завесата. И понякога зад нея стои неудобна истина — лъжа, която сме приели за удобна. Клевета, която сме подминали. Самозаблуда, която сме нарекли надежда.

Между пасивността и прозрението

Има риск да потънем в бездействие. Да отложим важните решения. Да оставим разума да се бори с емоциите до пълно изтощение.

Ако вместо да се съпротивляваме, позволим на вълната да ни понесе навътре, ще открием нещо различно — тиха яснота. Не тази, която идва от аргументи и цифри, а онази, която се ражда след прошка.

Ретроградният Меркурий в Риби може да бъде време на духовно пробуждане. На творческа експлозия. На сънища, които носят послания. На внезапни прозрения, които идват като божествени откровения.

Какво да направим с тази енергия?

Да се върнем към недовършеното.

Към онзи проект, който сме изоставили.

Към картината, която чака последния щрих.

Към писмото, което никога не сме изпратили — дори и само в мислите си.

Това е период, в който изкуството лекува. Музиката говори по-ясно от думите. Терапията и духовните практики разкриват пластове, до които преди не сме имали достъп.

И най-важното — това е време да се свържем с позабравените си мечти. С идеалите, които сме сметнали за наивни. С добротата, която сме мислили за слабост.

Ретроградният Меркурий в Риби не е наказание. Той е пауза. Дълбоко вдишване преди нов цикъл. А в тази пауза миналото не ни дърпа назад — то ни учи как да продължим напред, по-мъдри, по-състрадателни и по-честни със себе си.