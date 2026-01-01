За четвърта поредна година в Япония ще се проведе българският фестивал „Мартеница“. Събитието ще се състои на 1 март 2026 г. в Мияшита парк в Токио. То е организирано от Посолството на България в Япония. Това съобщиха от българското дипломатическо представителство в Токио с публикация на официалната си страница във Фейсбук.

„Заповядайте и тази година да отбележим заедно националния празник на България – Трети март, идването на пролетта и да си кажем „Честита Баба Марта“ – далеч от България, но с България в сърцето“, пишат от екипа на Българското посолство.

С всяка изминала година българският фестивал „Мартеница“ в Мияшита парк, Шибуя, се разраства и утвърждава като значимо културно събитие. Празникът е посветен на българските традиции, пролетта и приятелството между България и Япония.

Японската танцова група „Кога“ (Koga), която изпълнява български фолклор, ще вземе участие в четвъртото издание на Българския фестивал „Мартеница“.

„Началото на групата датира от края на 70-те години на ХХ век, когато млади хора в Япония, вдъхновени от българските танци, започват да се събират и да танцуват заедно. До днес „Кога“ продължава активно да участва в много български събития в Япония“, разказаха от Българското посолство.

„В рамките на фестивала ще имате възможност да се насладите на изпълненията на фолклорната група „Писмо“ (Pismo), която представя българската и балканската музикална традиция чрез автентични инструменти и съвременно звучене“, отбелязаха от Българското посолство.

От екипа на българската дипломатическа мисия в Токио разказаха още, че групата „Писмо“ е създадена през 2025 г. и в нея участват Миюки Сато - вокал и кавал, Шиня Оно - гайда, Такеши Куройва - акордеон и Нобуаки Адачи - тъпан.

Оперната певица и вокален педагог Нели Койчева също ще вземе участие в четвъртото издание на фестивала.

„Нели Койчева допринася активно за културния обмен между България и Япония, представяйки българска класическа музика пред японската публика. Сред нейните ученици са международно признати оперни певци и лауреати на престижни конкурси, което е свидетелство за високото ѝ педагогическо майсторство. Заповядайте да се насладите на нейното изпълнение и да усетите красотата на оперното изкуство в празничната атмосфера на фестивала“, отбелязват от Българското посолство.

По време на изданието ще бъде представена българска троянска керамика. От екипа на българската дипломатическа мисия в Токио посочиха още, че троянската керамика се отличава с характерни традиционни орнаменти, цветове и форми, които носят усещане за топлина и автентичност: „Всяко изделие е ръчно направено от майстори занаятчии и е уникално, защото няма две напълно еднакви“.

„В рамките на фестивала ще имате възможност да се запознаете както с българския фолклор, така и с красотата на българските шевици. Експертът по българска бродерия Ирен Ямами ще представи ръчно изработени аксесоари с традиционна шевица – пъстри и изящни брошки, медальони и други украшения“, отбелязаха от Българското посолство.

Входът за събитието ще бъде свободен, като посетителите през целия ден ще имат възможност да се запознаят с българските традиции, култура и фолклор.

