От „Лукойл България” заявиха, че евентуално арбитражно дело няма да засегне по никакъв начин работата компанията у нас и подчертават, че няма основания за безпокойство по отношение наличието на горива и техните цени. Дружествата на „Лукойл” в България продължават да работят в нормален режим под ръководството на особения търговски управител.

Припомняме, че швейцарското подразделение на компанията, което управлява търговията с нефт и продукти главно в Европа, е информирало българското правителство, че предприема стъпки за завеждане на арбитражен иск срещу държавата. Поводът - предприетите от българската държава мерки спрямо дружествата от групата на нейна територия, които нарушават международните ангажименти на страната.

Межувременно стана ясно, че САЩ ще удължат крайния срок за продажбата на международните активи на руския петролен гигант "Лукойл", съобщава Ройтерс. Очаква се до края на деня Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) към Министерството на финансите на САЩ да удължи крайния срок за сключване на сделките от 28 февруари на 1 април, показва документ на правителствената агенция, до който Ройтерс е получил достъп.

През последните седмици официални представители на САЩ, Русия и Украйна не успяха да постигнат пробив в преговорите за мир в Женева, Абу Даби и Маями. Дискусии са включвали и въпроса за санкциите на САЩ срещу най-големия руски производител на петрол - държавната компания "Роснефт", както и срещу втория по големина производител "Лукойл", според трима източници на Ройтерс.

Следващият кръг преговори между САЩ, Русия и Украйна е планиран за март. Службата за контрол на чуждестранните активи вече три пъти удължи крайния срок за потенциалните купувачи да сключат сделка с "Лукойл" за чуждестранните му активи на стойност 22 милиарда долара, откакто Вашингтон наложи санкции срещу двете руски петролни компании през октомври.

Санкциите наложиха продажбата на международното портфолио на "Лукойл", което включва нефтени находища, рафинерии и бензиностанции от Ирак до Финландия, включително в България. Продажбата предизвика широк международен интерес от над една дузина потенциални купувачи. Сред чуждестранните активи на "Лукойл" са четири подразделения в България - "Лукойл България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл-България Бункер" и "Лукойл Ейвиейшън България", припомня БТА.

В България правителството назначи особен търговски управител за четирите дружества, който да ръководи активите на "Лукойл", докато компанията завърши процеса по продажба. "Лукойл" тогава обяви, че запазва правото си да търси съдебна защита и заяви, че дейността на управителя не трябва да възпрепятства продажбата на активите ѝ в страната ни.

Великобритания по-рано този месец удължи срока на генералния лиценз за дъщерните дружества на "Лукойл" в България до 13 август 2026 г.