Бившият държавен секретар на САЩ Хилари Клинтън ще даде показания днес при закрити врата пред комисия на Конгреса, разследваща дейността на покойния сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде Ройтерс.

Клинтън, която бе кандидат на демократите за президент на САЩ през 2016 г., заяви, че информацията ѝ по случая е ограничена. Тя обвини председателстваната от републиканците комисия, че се опитва да отклони вниманието от връзките на президента Доналд Тръмп с Епстийн, който се самоуби през 2019 г. преди дело по обвинения в трафик на хора с цел сексуална експлоатация.

Първоначално Хилари Клинтън и съпругът ѝ – бившият американски президент Бил Клинтън, отказаха да свидетелстват пред Комисията по надзор и отчетност към Камарата на представителите. По-късно обаче промениха позицията си, след като законодателите предприеха процедура за подвеждането им под отговорност.

Очаква се Хилари Клинтън да даде показания в 11:00 ч. местно време (18:00 българско време) в Чапакуа, Ню Йорк. В същия формат и по същото време е предвидено утре на разпит да се яви и съпругът ѝ, бившият президент Бил Клинтън. Председателят на комисията, конгресменът републиканец Джеймс Комър от щата Кентъки, заяви, че стенограмите от разпитите ще бъдат публикувани.

Връзките на Хилари Клинтън с Епстийн остават неясни. Бил Клинтън е летял няколко пъти със самолета на Епстийн в началото на века, след като напуска президентския пост. Той отрича да е извършил нарушение и съжалява за контактите си с него. Според Комър Епстийн е посещавал Белия дом 17 пъти по време на мандата на Бил Клинтън.