Падналият вчера в северозападния турски окръг Балъкесир изтребител F-16 е бил вдигнат във въздуха след засичане на неидентифицирана радарна следа в близост до българо-турската граница в ранните часове на 25 февруари, съобщиха представители на турското министерство на отбраната, цитирани от турския сайт „Хавахабер“. При инцидента на място загина пилотът, управлявал машината.

Турски F-16 се разби след излитане, пилотът загина

По време на седмичния брифинг на турското министерство на отбраната днес беше заявено, че при засичането на неидентифицираната следа малко преди 01:00 ч. местно време (00:00 ч. българско време) в нощта на 25 февруари, от авиобазата на турските въздушни сили в Балъкесир едновременно са вдигнати два изтребителя F-16. Връзката с единия от двата изтребителя е била загубена в 00:56 ч. местно време (23:56 ч. българско време), като непосредствено след това на терен е изпратена издирвателна мисия, която е установила, че самолетът е паднал и е констатирала смъртта на пилота.

„Причината за инцидента ще бъде изяснена след края на разследването на съответните екипи. Молим се на Бог за милост към нашия героичен другар пилот майор Ибрахим Болат, който загина мъченически в този трагичен инцидент, и поднасяме нашите съболезнования на неговото семейство, на Въоръжените сили на Турция и на нашия благороден народ“, заявиха още представители на министерството по време на днешния брифинг, като подчертаха, че до момента разследването е установило, че пилотът е задействал катапултиращата система на самолета в последния момент преди сблъсъка.

От Министерството на отбраната на Турция също така призоваха обществеността и медиите да бъдат внимателни заради възможността от фалшиви новини и да се информират единствено от официалните информационни канали.