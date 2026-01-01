Баба Марта пристъпва с усмивка и повече слънце. След студените утрини с температури до минус 6 градуса, още в първите дни на март времето постепенно ще омеква, а термометрите ще се устремят към пролетни стойности до 17°, съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). Мъгливи сутрини, тихи следобеди и все по-осезаем полъх на пролет – така ще посрещнем най-българския месец в годината.

Времето в петък (27-и февруари) ще бъде предимно слънчево със слаб източен вятър. Сутринта на отделни места в низините и котловините видимостта ще е намалена. Минималните температури ще бъдат между минус 6° и минус 1°, а максималните - между 7° и 12°.

В събота (28-и февруари) над Източна България ще има по-значителни временни увеличения на облачността, почти без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от изток-североизток.

На първи март (неделя) и през първата половина от следващата седмица ще преобладава слънчево време, в източните райони със слаб североизточен вятър, в останалата част от страната ще бъде тихо; преди обяд по Черноморието и на места в Горнотракийската низина ще има ниска облачност или мъгла.

Температурите постепенно ще се повишават и преобладаващите минимални ще бъдат между минус 2° и 3°, а максималните – между 12° и 17°, по-ниски ще остават по крайбрежието на морето.

