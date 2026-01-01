Френският президент Еманюел Макрон назначи Кристоф Лерибо, досегашен ръководител на Версайския дворец, за нов директор на Лувъра, предаде Ройтерс, като цитира правителствен говорител.
Той поема поста от Лоранс де Кар, която подаде оставка на 24 февруари - четири месеца след обира в най-посещавания музей в света. „Обирът на века“, както го нарекоха медиите, беше извършен на 19 октомври м.г. Тогава престъпниците бяха заснети как за броени минути открадват кралски бижута с помощта на обикновена товарна платформа в центъра на Париж.
The French government has named art historian Christophe Leribault as the new director of the beleaguered Paris Louvre museum following the resignation of Laurence des Cars.https://t.co/qSk9Xe5qBS— Euronews Culture (@euronewsculture) February 25, 2026
Лерибо, който е на 62 години, ще трябва да „обезпечи сигурността, да модернизира и да доведе до успешен край проекта „Лувърът – Нов ренесанс". Той е завършил история на изкуството. Лерибо застана начело на Версайския дворец от февруари 2024 г., припомня АФП. Преди това той ръководи парижките музеи „Орсе" и „Оранжери" от октомври 2021 г., наследявайки Лоран де Кар, която застана начело на Лувъра, припомня АФП.