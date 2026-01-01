Френският президент Еманюел Макрон назначи Кристоф Лерибо, досегашен ръководител на Версайския дворец, за нов директор на Лувъра, предаде Ройтерс, като цитира правителствен говорител.

Той поема поста от Лоранс де Кар, която подаде оставка на 24 февруари - четири месеца след обира в най-посещавания музей в света. „Обирът на века“, както го нарекоха медиите, беше извършен на 19 октомври м.г. Тогава престъпниците бяха заснети как за броени минути открадват кралски бижута с помощта на обикновена товарна платформа в центъра на Париж.

Лерибо, който е на 62 години, ще трябва да „обезпечи сигурността, да модернизира и да доведе до успешен край проекта „Лувърът – Нов ренесанс". Той е завършил история на изкуството. Лерибо застана начело на Версайския дворец от февруари 2024 г., припомня АФП. Преди това той ръководи парижките музеи „Орсе" и „Оранжери" от октомври 2021 г., наследявайки Лоран де Кар, която застана начело на Лувъра, припомня АФП.