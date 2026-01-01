Френската телевизия излъчи за първи път кадри от зрелищния обир в музея Лувър, на които се вижда как дръзки крадци на бижута разбиват витрини в една от най-охраняваните галерии в света.

Записите от охранителните камери бяха показани от частната телевизия TF1 и обществените канали на „Франс Телевизион“, три месеца след изключително неловкия пробив в сигурността през октомври. На кадрите се виждат двама извършители – единият с черна балаклава и жълта жилетка, другият облечен изцяло в черно с каска за мотоциклет – които проникват в Галерия „Аполон“.

След като преминават през първия подсилен прозорец с мощни ъглошлайфове, мъжете започват да разрязват витрините, докато няколко служители на музея наблюдават случващото се, без да се намесват. Ръководството на Лувъра подчерта, че персоналът не е обучаван да се изправя срещу крадци и има указания да поставя на първо място евакуацията на посетителите.

По време на приблизително четирите минути, в които извършителите се намират в галерията, на кадрите се вижда как един от служителите държи ограничителен стълб, използван за насочване на посетителите, съобщава „Франс Телевизион“.

Записите са ключов елемент от разследването на обира от 19 октомври. Подробности за видеото вече бяха описани и във френски издания, сред които „Льо Паризиен“.

Четирима заподозрени се намират в полицейски арест, включително двамата предполагаеми извършители, но осемте откраднати предмета от френските кралски бижута, оценявани на около 102 млн. долара, все още не са открити.

Пробивите в сигурността, разкрити след обира в неделна сутрин и при дневна светлина, оказаха сериозен натиск върху директора на Лувъра Лоранс де Кар, която публично поднесе извинения. Междувременно върху прозорците на Галерия „Аполон“ вече са монтирани метални решетки.