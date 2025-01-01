Двамата мъже, задържани на 25 октомври за обира в музея Лувър, „частично са признали фактите“, заяви прокурорът на Париж Лоре Бекуо по време на пресконференция.

„В момента те се явяват пред магистратите“ с оглед „да бъдат подведени под отговорност за престъпленията кражба в организирана група, за което се предвижда наказание от 15 години лишаване от свобода“, и за „участие в престъпна група“, за което се предвижда наказание от 10 години лишаване от свобода, уточни тя.

След това те ще бъдат представени пред съдия по свободите и задържането: прокуратурата е поискала да бъдат поставени в предварителен арест, добави тя.

Арестуваха двама мъже, заподозрени за обира в Лувъра

За момента няма доказателства, които да сочат, че персонала на Музея е бил замесен в обира.

Видеонаблюдението и анализа на ДНК бяха ключови за ареста, каза още Бекуо.

Бижутата, откраднати при обира в Лувъра на 19 октомври, все още не са открити.

„Бижутата все още не са в наше притежание. Искам да запазя надеждата, че ще бъдат открити и ще могат да бъдат върнати на Лувъра и по-широко на нацията“, посочи тя.

„Тези бижута вече са очевидно непродаваеми. Припомням, че всеки, който ги купи, ще бъде виновен за укриване на престъпление“, подчерта тя, преди да добави: „Все още има време да бъдат върнати“.

Очаквайте още подробности!