Тази вечер небето ще предложи рядко астрономическо зрелище – планетите Марс и Венера ще се подредят с Меркурий и Слънцето в една линия. Това се случва за първи път от близо шест години, а следващият път ще бъде чак през 2038 г.

От Варна астрономите описват явлението като уникално, съобщи БНТ. Иван Иванов уточни:

„ Това явление се наблюдава, когато някои от планетите са сравнително близко една до друго, видимо на небето“, обяснява астрономът Иван Иванов от Варненската обсерватория.

Астрономическо явление, което се случва веднъж в живота

„В момента около Слънцето се събират три от планетите – Меркурий, Венера и Марс. Това всъщност не може да се наблюдава от Земята, тъй като Слънцето е много ярко“,обясни астрономът.

Иванов обясни и кои други планети могат да се видят тази вечер:

„Вечер на запад може да се види Сатурн, малко по-високо – Уран и Нептун, но те не са високо на небето. След 22:00 ч. добре се вижда Юпитер, който в момента е в съзвездието Близнаци. Луната също ще се появи по-късно, вече намаляваща след максималната фаза.“

Астрономът уточни, че макар планетите да изглеждат близки, те са на огромни разстояния помежду си и видимото „събиране“ на небето е уникално.