Държавният глава ще участва в отбелязването на годишнината от спасяването на българските евреи, съобщиха от президентството.

На 10 март, вторник, президентът Илияна Йотова ще участва в отбелязването на 83 години от спасяването на българските евреи.

От 09.30 часа държавният глава ще вземе участие в церемония по полагане на цветя пред Паметните плочи на спасителите на българските евреи до катедралата „Света София“. От 10.00 часа Илияна Йотова ще отдаде почит пред Паметника на спасението в градината „Св. Климент Охридски“ и ще произнесе слово.