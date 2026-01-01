Бананите често получават лоша репутация поради съдържанието си на захар, но е известно, че помагат за понижаване на кръвното налягане по няколко начина“, препоръчва диетологът Мишел Рутенщайн в изданието EatingWell. Публикацията описва три начина, по които бананите могат да повлияят на кръвното налягане:

Помага за премахването на натрий

Повечето американци консумират твърде много натрий, което е свързано с високо кръвно налягане кръвно налягане. Калият в бананите, може да компенсира отрицателните ефекти на натрия. Бананите са богати на минерала калий, който помага за понижаване на кръвното налягане, като отстранява натрия от бъбреците, възстановява баланса на течностите и отпуска кръвоносните съдове, според диетоложката Шери Гау.

Отпуска кръвоносните съдове

Калият в бананите помага за балансиране на нивата на натрий в тялото, което от своя страна насърчава отпускането на стените на кръвоносните съдове. Когато кръвоносните съдове се отпуснат, кръвта тече по-лесно, което помага за естествено понижаване на кръвното налягане. Кръвно налягане.

Подпомага здравето на червата

Един среден банан съдържа 3 грама полезни за червата фибри. Ако се консумират преди да са напълно узрели, бананите съдържат и устойчиво нишесте, уникален вид фибри, които помагат за подхранването на полезните чревни бактерии, насърчавайки техния растеж и развитие.

Добре ли е да се ядат банани всеки ден?

Гау сподели, че за повечето хора ежедневната консумация на банани е като цяло безопасна и може да бъде чудесен начин да увеличат приема на фибри, витамини, минерали и антиоксиданти. Въпреки това, консумацията на големи количества банани може да не е толкова полезна за хора със състояния като диабет, бъбречни заболявания или приемащи определени лекарства.