Организацията на ООН за образование, наука и култура (ЮНЕСКО) изрази отново „дълбоката си загриженост" относно „ескалацията на военните действия" в Близкия изток, които нанасят щети на обекти, класифицирани като световно наследство, както и на образователната, научната и медийната инфраструктура в региона, предаде АФП.

"От началото на военните действия на 28 февруариеде няколко обекта с културно значение, сред които са дворецът „Голестан" (Иран), Белият град в Тел Авив (Израел) и Тир (Ливан), всички от които са включени в Списъка на световното наследство на ЮНЕСКО, са били ударени и поврни", се посочва в съобщението на организацията на ООН за образование, наука и култура.

С разрастването на конфликта „няколко обекта в други страни от региона и извън него са застрашени, по-специално в Армения, Азербайджан, Бахрейн, Кипър, Ирак, Йордания, Кувейт, Оман, Палестина, Катар, Саудитска Арабия, Сирия, Турция, Обединените арабски емирства и Йемен", предупреждава ЮНЕСКО.

Организацията допълва, че е съобщила и ще продължи да информира на всички заинтересовани страни географските координати на обектите, включени в Списъка на световното наследство, както и на тези, които са под засилена защита, както и на фигуриращите в предварителните списъци, с цел да бъдат взети всички възможни предпазни мерки за избягването на щети".

От ЮНЕСКО посочват още, че "продължаването на военните действия поражда сериозни опасения относно функционирането на образователните системи, сигурността на учебната среда, достъпа до информация и запазването на пространствата, посветени на знанието и научното сътрудничество.



"Уязвимите екологични обекти и екосистеми също са изложени на повишена опасност с ескалирането на напрежението и военните действия", добавя организацията, призовавайки воюващите страни да проявят "максимална сдържаност".

Военните действия, който започнаха на 28 февруари с удари на САЩ и Израел срещу Иран, оттогава се разпространи в целия Близък изток и отвъд него, по-специално с атаки с дронове срещу Азербайджан и нападение срещу кораби край бреговете на Шри Ланка.