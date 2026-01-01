Столичната община (СО) предлага 24 промени в наземната транспортна мрежа на София, включително нови тролейбусни линии, нови автобусни връзки и оптимизация на съществуващи маршрути. Това предвижда доклад до Столичния общински съвет (СОС), съобщиха от Общината.

Това включва нови тролейбусни и електробусни линии, които обслужват една голяма част от кварталите на София. Това е една от най-значимите промени в наземния транспорт в последните години, защото касае квартали като „Люлин“, „Надежда“, „Младост“, „Гоце Делчев“, „Хаджи Димитър“ и др., заяви заместник-кметът на Столична община по направление „Транспорт и градска мобилност“ Виктор Чаушев на брифинг във връзка с реформата, свързана с наземния градски транспорт на София.

„Не на последно място, градският транспорт по значително навлиза и създава нови връзки на „Орландовци“ и „Надежда“, каза зам.-кметът по транспорт.

Чаушев подчерта, че това е комплексно предложение и не се работи на парче. „Това касае въвеждането на нов подвижен състав, чрез който да се осигури тази голяма промяна. Става въпрос за покупка на 125 нови превозни средства, за които вече имаме избран изпълнител – това са 75 тролейбуса и 50 електробуса“, съобщи той и уточни, че договорите за тях са подписани и с осигуряването на средства за тях ще започне реалното физическо изпълнение.

Основната стратегия е тези средства да дойдат по оперативна програма „Околна среда“. „За да може тези средства да бъдат поискани, трябва да имаме приета концепция, тоест да е ясно тези нови превозни средства къде ще се движат, какъв по-стар подвижен състав ще заменят, какъв ще е екологичният ефект от тях, колко повече обслужване ще се организира, колко коли и трафик ще бъде намален, за да може тези хора да имат алтернатива да ползват тези нови линии“, обясни Чаушев.

Малко по-късно Комисията по транспорт към Столичния общински съвет (СОС) отложи разглеждането на доклада.

Предложението за отлагане беше направено от общинския съветник Андрей Зографски („Спаси София“) и беше подкрепено от общинските съветници от ГЕРБ и БСП, информират от пресцентъра.

Докладът е внесен в Столичния общински съвет на 4 март, обсъден е на председателски съвет и е разпределен от председателя на СОС към комисиите на 5 март. Докладът е част от основния дневен ред на комисията по транспорт, което означава, че съветниците са имали време да се запознаят с него, допълват от пресцентъра.

Докладът е част от по-широката програма на Столична община за модернизация на градския транспорт и стъпва на вече приетата програма за обновяване на подвижния състав и развитие на инфраструктурата на наземния транспорт за периода 2024–2030 г.

Той предвижда 24 конкретни промени в наземната транспортна мрежа – нови тролейбусни линии, нови автобусни връзки, удължаване и оптимизация на съществуващи маршрути и постепенно преминаване към по-екологичен електрически транспорт.

„Този доклад е важна стъпка към по-добра транспортна услуга за софиянци. Той ще позволи повече директни връзки между кварталите, по-надежден транспорт и по-широко използване на електрически превозни средства“, заяви заместник-кметът по транспорт Виктор Чаушев, цитиран от пресцентъра.

Промените са пряко свързани с предстоящото въвеждане на нов подвижен състав. „Столичен електротранспорт“ ЕАД вече има проведени процедури и сключени договори за 125 нови електрически превозни средства – 75 тролейбуса и 50 електробуса, както и за необходимата зарядна инфраструктура. Очакването е инвестицията да бъде финансирана по Програма „Околна среда“, тъй като тя е насочена към разширяване на екологичния електротранспорт и намаляване на вредните емисии в града.

Очакваният ефект от предложените промени е увеличение на транспортната задача с приблизително 4,6 млн. километра годишно, което представлява около 7% ръст спрямо действащата икономическа рамка за 2025 г. Това означава повече обслужване, по-добра свързаност между кварталите и по-екологичен транспорт.

С отлагането на доклада се забавя въвеждането на тези подобрения, които са част от усилията на Столичната община за модернизация на градската транспортна система и за предоставяне на по-качествена услуга на гражданите, заявяват от пресцентъра на Общината.

Столичната община ще продължи да настоява за разглеждане на доклада и за реални решения за подобряване на градския транспорт в София, добавят от пресцентъра.