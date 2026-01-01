Протестът на работещите в „Градски транспорт“ във Варна днес е само предупредителен, каза вицепрезидентът на КНСБ Тодор Капитанов, който дойде в крайморския град, за да подкрепи недоволните служители на дружеството.

Те проведоха автошествие с личните си автомобили, след което блокираха движението по Аспаруховия мост.

Все още няма 5 процента увеличение в удължителния бюджет за субсидирането на градския транспорт както във Варна, така и в Русе и в София, допълни Капитанов. По думите му с предходния закон е постигнато увеличение на заплатите в бюджетния сектор, с изключение на тези в градските транспортни фирми, пощите, БДЖ и НКЖИ. Това е несправедливо, всички получиха, само тези дружества - не, изтъкна вицепрезидентът на КНСБ и уточни, че синдикатът настоява това да бъде променено и то със задна дата - от 1 януари 2026 г.

От градския транспорт във Варна настояват за ръст на заплатите с 200 лв., в противен случай - стачка

Държавата трябва да осигури пари за Община Варна и транспортните работници да получат увеличението си, става дума за 1,3 милиона евро, посочи Капитанов. Той допълни, че на този етап с удължителния бюджет увеличението само ще компенсира инфлацията и ще се отстрани несправедливостта за едни има, а за други -не. След това, когато има редовен бюджет, при разговорите по неговите параметри, синдикатът ще настоява за допълнителнителни 10, а някъде и 15 процента, увеличение на заплатите.

Капитанов каза още, че за недоволството в градските транспортни фирми са водени разговори с Министерството на финансите и с управляващите, от които зависи решението на проблема. По думите му към настоящия момент има заявена добра воля, но все ще няма резултати. Ако не ни чуят, се обсъжда вариант Варна да остане изцяло без градски транспорт, посочи вицепрезидентът на КНСБ.