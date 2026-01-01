Британски инфлуенсър, живеещ в Дубай, признава, че е по-притеснен от възможността да бъде глобен или вкаран в затвора за публикуване на „грешно“ съдържание онлайн, отколкото от самите ракети и дронове, които са част от настоящото напрежение в региона.

Хилядите инфлуенсъри от Великобритания, които живеят и работят в Обединените арабски емирства, са наясно, че могат да понесат сериозни последствия, ако критикуват властите или публикуват съдържание, което според законите може да навреди на „репутацията“ на страната. Нарушенията могат да доведат до глоби до 200 000 паунда, до пет години затвор и дори депортиране.

Малко от тях говорят публично за тези ограничения. Бен Мос от Уондсуърт, Лондон, обаче коментира ситуацията пред Daily Mail.

„Чувствам се напълно в безопасност тук заради противовъздушната отбрана на ОАЕ, но законите понякога ме притесняват, затова винаги се старая да представям нещата позитивно“, казва той.

„Честно казано, много повече ме е страх да не бъда глобен или вкаран в затвора за публикуване на грешно съдържание, отколкото от иранските ракети и дронове.“

Когато първите вълни ирански боеприпаси са били изстреляни към ОАЕ, Бен и неговата приятелка Париса – родена в Иран – са напуснали апартамента си в Рас ал-Хайма, най-близкото до Иран емирство, и са се отправили на около 110 километра навътре в страната.

Двамата са разпънали палатка край Хата – район близо до границата с Оман, който до голяма степен е останал незасегнат от конфликта.

„Смятахме, че е по-безопасно да сме в Хата и се местехме всяка вечер“, разказва Бен. „В началото бяхме наистина притеснени. Освен това осъзнах, че съм допуснал грешка, като съм публикувал снимка на апартамента си онлайн, което потенциално може да ни изложи на риск.“

Той допълва, че никога не са обмисляли да напуснат ОАЕ, но са видели много семейства, които преминават границата с Оман с луксозни автомобили и голямо количество багаж.

В крайна сметка двамата прекратяват договора си за наем и се преместват в Дубай, след като увереността им в противовъздушната отбрана на страната нараства.

До него е приятелката му Париса, която предпочита да се определя като „персийка“, а не като иранка. Тя настоява фамилията ѝ да не бъде публикувана и се дистанцира от властите в Техеран.

„Когато се настанявам в хотел и показвам иранския си паспорт, в момента си поемам дълбоко въздух“, казва тя.

Париса споделя, че е загубила връзка с много от приятелите си в Иран след началото на атаките и се надява те да са добре.

Междувременно Бен казва, че е напълно наясно с ограниченията, които съществуват за инфлуенсърите в страната. Той показва съобщение, изпратено от полицията в Дубай до жителите по-рано през седмицата, в което се предупреждава, че публикуването на информация или изображения, свързани със сигурността или стратегически обекти, може да доведе до съдебни действия.

„Спазването на правилата помага за безопасността и стабилността на общността“, гласи част от съобщението.

Бен, който живее в ОАЕ от около три години, признава, че кариерата му като инфлуенсър е „странен начин за изкарване на прехраната“. Въпреки това той продължава да сключва рекламни партньорства с компании в страната.

С близо 25 000 последователи в TikTok под профила Mr_Moss_Media, той също така обучава млади инфлуенсъри как да монетизират съдържанието си в социалните мрежи.