Катастрофа е станала в Разградско, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал на главен път Е-70 - в отсечката между село Гецово и местност "Стария кладенец" около 15:50 часа. Товарен автомобил и кола с финландска регистрация се удрят странично при разминаване.

Шофьор почина, а мъж е в тежко състояние след катастрофа в Ловешко

В колата, която се блъска в задната част на камиона, са пътували петима български граждани. 21-годишният водач не притежава българска книжка, пред полицаите твърдял, че има финландска книжка.

Отведен е с болки в крака за преглед в Спешен център в Разград. Непосредствено след инцидента 55-годишният шофьор на товарния автомобил спрял, за да попита дали пътуващите в колата имат нужда от помощ.

Те се нахвърлили върху него, в резултат на което мъжът е с наранявания по лицето. По случая се води разследване. Движението в района на катастрофата се извършва в едната лента и се регулира от униформени.