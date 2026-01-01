Жена е произвела многобройни изстрели срещу дома на поп звездата Риана в Бевърли Хилс, предаде Ройтерс.

Един от куршумите е преминал през стена на къщата, съобщават местни медии.

Говорител на полицията на Лос Анджелис, цитиран от „Лос Анджелис Таймс“ и „Ен Би Си 4“, е казал, че властите са получили сигнал за стрелба в 13:21 ч. местно време и са задържали 30-годишна жена, заподозряна за стрелбата.

Риана е била в дома си по време на инцидента, но няма информация за пострадали, според източник, цитиран от „Лос Анджелис таймс“. Около 10 изстрела са били произведени от автомобил, намиращ се на улицата срещу вратата на имота.

Следователите все още се опитват да установят мотивите за нападението. Певицата и бизнесдама Риана не е коментирала случилото се, отбелязва Франс прес.