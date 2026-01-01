Със заповед на министър-председателя Андрей Гюров заместник областният управител Нели Читинова е освободена от поста. Това съобщават от областната администрация.

Читинова бе назначена през август 2023 г., като преди това е била главен експерт „Човешки ресурси“ в Областната администрация.

Заместник областният управител на Благоевград е освободен от длъжност

Сега тя се връща на предишната си длъжност. За нов заместник областен управител е назначена Диляна Пиронкова.

Припомняме, че от 23 февруари областен управител е Поля Върбанова, която бе назначена на мястото на освободената от длъжност Дора Стоянова.