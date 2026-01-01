Заместник областният управител на Благоевград Христо Ангелов е освободен от длъжност, съобщиха от Областна администрация – Благоевград.

Оттам посочват, че Ангелов е освободен със заповед на министър-председателя Андрей Гюров, считано от днес, 9 март.

Назначиха 28 нови областни управители: Реакции след рокадите в местната власт (ОБЗОР)

Към момента Христо Ангелов беше единственият заместник областен управител в областната администрация в Благоевград. Справка на сайта на областната управа показва, че той е назначен на длъжността в средата на октомври 2023 г.

Припомняме, че служебното правителство освободи всички областни управители и назначи 28 нови областни управители.