Цените на петрола се покачват, а фондовите пазари се сриват заради опасенията, че ескалиращата американско-израелска война срещу Иран ще ограничи доставките на енергия и ще парализира промишлеността по целия свят, пише Ройтерс.

Страните от Г-7 все още не са взели решение за освобождаване на петролни резерви в отговор на енергийната криза, предизвикана от войната в Иран. Това съобщи френският министър на финансите Ролан Лескюр след днешната видеоконференция на финансовите ръководители на страните от групата, предаде Ройтерс.

В срещата е участвал и изпълнителният директор на Международната агенция по енергията (МАЕ) Фатих Бирол.

След срещата японският финансов министър Сацуки Катаяма, заяви, че МАЕ официално е призовала държавите от Г-7 за координирано освобождаване на извънредни петролни резерви. „МАЕ настоя всяка страна да се включи в съгласувано освобождаване на резерви на пазара“, заяви Катаяма.

От своя страна директорът на МАЕ Фатих Бирол предупреди, че предизвикателствата пред транзита през Ормузкия проток и съкратеното производство създават растящи рискове за пазара. В рамките на Г-7 се обсъждат всички опции, включително освобождаване на част от наличните 1,2 милиарда барела спешни резерви, допълни той. Бирол остава в тесен контакт с енергийните министри на Саудитска Арабия, Индия, Бразилия, Азербайджан и други ключови партньори за координация на действията.

Франция

Френското правителство търси решение на проблема с покачващите се цени на горивата заради войната в Близкия изток, но на този етап отказва да обмисли отпускането на държавни субсидии за купуването на горива, позовавайки се на прекомерното натоварване на държавните финанси, предаде Франс прес.

Делегираният министър по енергетиката и говорител на правителсвтото Мод Брежон подчерта, че са планирани проверки на бензиностанциите от днес до сряда, за да се предотврати „прекомерно увеличение на цените“. Намаляването на ДДС би създало дупка от близо 20 милиарда евро в държавния бюджет, обясни тя.

Унгария

Правителството на Унгария ще наложи ограничения за цените на горивата, за да предпази потребителите и бизнеса от скока в цените, и ще освободи петрол от държавния резерв, за да подсигури предлагането. Това съобщи днес премиерът Виктор Орбан във видеопослание, разпространено във "Фейсбук" (Facebook) и цитирано от световните агенции.

Германия

Германското правителство обсъжда „конкретни мерки“ за предпазване на гражданите от скока в цените на горивата, причинен от конфликта в Близкия изток, заяви днес министърът на финансите Ларс Клингбайл, цитиран от ДПА. „В момента обсъждаме конкретни мерки в рамките на федералното правителство“, каза Клингбайл, като посочи като една от възможностите използването на законите за защита на конкуренцията. Други потенциални мерки включват увеличаване на изискванията за прозрачност за дейността на петролните компании, за да се улесни доказването на ценови измами. Министърът също така се застъпи за разпоредба, според която цените на горивата могат да се увеличават само веднъж на ден. Тази мярка би могла да се приложи много бързо, без дълъг законодателен процес, обясни той. В Австрия например бензиностанциите имат право да повишават цените веднъж дневно - в 12:00 часа на обед. Намаляване на цените обаче може да се прилага по всяко време.

Австрия

Австрийският канцлер Кристиан Щокер призова днес за временно намаляване на данъците върху бензина, за да се противодейства на „ефекта от покачването на цените на петрола заради войната в Иран“, предаде Ройтерс.

„Призовавам за временно намаляване на данъците върху бензина“, каза Щокер в комюнике. "Всяко увеличение на данъчните приходи зардаи по-високите цени на енергията, трябва да бъде върнато на данъкоплатците и правителството обсъжда как най-добре да направи това", добави той.

Южна Корея планира таван на цените на горивата

Президентът на Южна Корея И Дже-мьон заяви днес, че страната ще ограничи цените на горивата на местния пазар за първи път от почти 30 години. Страната ще търси доставки на енергия от източници, различни от Персийския залив, а при необходимост ще бъде разширена програмата за стабилизиране на пазара, която е на стойност 100 трилиона вона (67 милиарда долара), добави той.

Япония нарежда на националния петролен резерв за петрол да се подготви за изпълнение

Японското правителство нареди на органите, отговарящи за националния петролен резерв, да се подготвят за евентуално освобождаване на суров петрол, заяви вчера пред Ройтерс депутатът от опозиционния Центристки реформаторски алианс Акира Нагацума.

Подробности, като например кога ще се извърши освобождаване на количества от запасите, все още не са ясни, допълни Нагацума.

Виетнам ще премахне митата за внос на горива

Виетнам планира да премахне временно митата върху вноса на горива, за да гарантира доставките в условията на прекъсвания на енергийните потоци, съобщи виетнамското правителство. Мярката се очаква да продължи до края на април.

Индонезия ще увеличи субсидиите за горива

Индонезия ще увеличи сумата в държавния бюджет, заделена за субсидии за горива, съобщи днес министърът на финансите на страната Сри Муляни Индравати.

В момента Индонезия е заделила 381,3 трилиона рупии (22,5 милиарда долара) за енергийни субсидии и за компенсации на държавната компания „Пертамина“ (Pertamina) и енергоразпределителната компания Пи Ел Ен (PLN) за усилията им да поддържат цените на някои горива и електроенергията на достъпни нива.

Индонезия, най-големият производител на палмово масло в света, може да възроди плана си за пускане на пазара на B50 – смес от 50 процента биодизел на базата на палмово масло и също толкова конвенционален дизел, заяви представител на министерството на енергетиката.

Китай призовава рафинериите да спрат износа на горива

Китай е призовал местните рафинерии да спрат сключването на нови договори за износ на горива и да се опитат да отменят вече потвърдени доставки, съобщиха пред Ройтерс източници.

Насоките не се отнасят за договори за керосин за международни полети, бункерно гориво или доставките за Хонконг и Макао, добавиха източниците.

Бангладеш затваря университетите и рационализира количествата гориво

Бангладеш ще затвори всички университети от днес, като част от спешните мерки на правителството за икономии на електроенергия и гориво.

В петък Бангладеш, която разчита на внос за 95 процента от енергийните си нужди, наложи дневни ограничения върху продажбите на гориво след паника и презапасяване сред населението.

Филипините въведоха четиридневна работна седмица за държавните служби от днес, за да пестят гориво. Въпреки това днес пред бензиностанциите в Манила се образуваха дълги опашки.

Пакистан

Премиерът на Пакистан Шехбаз Шариф обяви днес мерки за пестене на горива, включително съкращаване на правителствените надбавки за гориво и затваряне на училища, предаде Ройтерс.

Добавките за гориво за държавните ведомства ще бъдат намалени наполовина, а 50 процента от държавните служители ще работят от домовете си,, каза той. Всички държавни учреждения, с изключение на банките, ще работят само четири дни в седмицата, обяви Шариф.