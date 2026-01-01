Напрежението в Близкия изток продължава да ескалира след избора на Моджтаба Хаменей за нов върховен лидер на Иран. Докато президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че „не е доволен“ от решението, в Техеран хиляди излязоха на митинг в негова подкрепа, а Русия демонстрира „непоколебима подкрепа“ за иранското ръководство. Междувременно нови военни удари, ракетни прехващания и предупреждения за глобални икономически последици засилват опасенията, че конфликтът може да се разрасне и да разклати енергийните пазари и международната сигурност.

Тръмп не е доволен от новия върховен лидер на Иран

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви пред "Ню Йорк пост", че "не е доволен“ от избора на нов върховен лидер на Иран, предаде Франс прес. Той визираше избирането на Моджтаба Хаменей за върховен лидер на Иран.

Моджтаба е вторият син на аятолах Али Хаменей, предходния върховен лидер на Иран, който беше убит в началото на израелско-американската офанзива.Тръмп беше заявил, че иска да участва в избора на нов върховен лидер на Иран. Още на 4 март иранската опозиционна медия „Иран Интернешънъл“, италианската агенция АНСА, израелското издание ynetnews и арабският клон на "Скай" - „Скай Нюз Арабия“ съобщиха, че Моджтаба е бил избран, но тогава нямаше потвърждение от официални ирански представители, което дойде през изминалата нощ.

Многохиляден митинг в Техеран подкрепа на новия върховен лидер

Същевременно днес в Техеран имаше многохиляден митинг в подкрепа на Моджатаба Хаменей. "Бог е велик!", "Смърт на Америка!", "Смърт на Израел!", скандираха хилядите иранци, събрали се на "Площада на Революцията". Те развяваха ирански знамена.

„Непоколебима подкрепа“ на Путин за Иран

Руският президент Владимир Путин увери новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей в своята „непоколебима подкрепа“.

Прехващане на нова ракета към Турция

НАТО прехвана нова ракета, изстреляна от Иран и насочена към Турция, след подобна операция миналата седмица, съобщи говорителката на алианса Алисън Харт.

ЕС е готов да засили защитата на морския трафик

Европейският съюз заяви, че е готов да засили мисиите си за защита на морските маршрути заради войната в Близкия изток. В тази насока френският президент Еманюел Макрон обяви, че подготвя „отбранителна“ мисия за отваряне на Ормузкия проток. Френският лидер, който беше на визита в Кипър, каза, че се подготвя международна мисия, която ще е „изцяло отбранителна“ и която ще „отвори отново“ Ормузкия проток и ще позволи движението на петрол и газ.

ОАЕ няма да участват в атаки срещу Иран от тяхна територия

Обединените арабски емирства „няма да участват в никакви атаки срещу Иран“ от своя територия, заяви посланикът на страната в Женева Джамал Ал Мушарах, отричайки отново твърденията, че страната е служила като база за офанзиви срещу Техеран.

Бомбардирано училище в Иран - демократите в САЩ искат „безпристрастно“ разследване

Депутати от Демократическата партия в САЩ настояват за „безпристрастно“ разследване от Пентагона на удара срещу училище в Минаб, в Южен Иран, при който според Техеран са загинали над 150 души. Според демократите „независим анализ достоверно предполага, че ударът може да е извършен от американските сили“.

Ливанският президент обвинява "Хизбула"

Президентът на Ливан Жозеф Аун обвини "Хизбула", че се опитва да предизвика крах на страната в интерес на Иран. Той призова и за „директни“ преговори с Израел за прекратяване на войната.

Рубио обвинява Иран, че „държи света за заложник“

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че Иран се опитва „да държи света за заложник“ чрез удари по страните от Персийския залив и блокирането на Ормузкия проток.

Нови експлозии в Катар

Няколко силни експлозии и сирени са били чути за втори път в столицата на Катар – Доха.

Удар в Ирак

Днес беше нанесен удар по база на бившите паравоенни сили „Хашд ал Шааби“ близо до Мосул в Северен Ирак. Един от представителите на коалицията обвини за удара американската авиация.

Нови израелски атаки срещу Иран

Израелската армия съобщи, че е извършила нови мащабни и едновременни удари по инфраструктура в Техеран, Исфахан и в южната част на страната.

"Луфтханза" обяви, че удължава спирането на полетите в региона

"Луфтханза" обяви, че удължава спирането на полетите в региона - до 15 март за Дубай, Абу Даби, Дамам, Аман и Ербил (Ирак), до 28 март за Бейрут, до 2 април за Тел Авив и до 30 април за Техеран

Мерц е „загрижен“ от поскъпването на енергията

Германският канцлер Фридрих Мерц заяви, че е загрижен от нарастващите цени на енергията. Цената на петрола надхвърли 100 долара за барел за първи път от 2022 г., като за кратко достигна почти 120 долара. Цената на европейския газ се повиши с около 30%, но остава под нивата от 2022 г.

„Няма непосредствен риск“ от недостиг на петрол в ЕС

Според Европейската комисия няма риск от непосредствен недостиг на петролни доставки в Европа.

ЕС предупреждава за „голям стагфлационен шок“

Ако конфликтът се проточи и има нарушения на корабоплаването в Ормузкия проток и атаки срещу енергийната инфраструктура на страните от Залива, това може да доведе до „голям стагфлационен шок“ за световната и европейската икономика, предупреди европейският комисар Валдис Домбровскис. Терминът стагфлация означава висока инфлация, съчетана със слаб икономически растеж.

Г-7 „засега“ не е решил да използва стратегическите резерви

„Готови сме да предприемем всички необходими мерки, включително използване на стратегическите петролни резерви, за да стабилизираме пазара, но още не сме стигнали дотам“, заяви френският министър на финансите Ролан Лескюр след видеосреща на министрите от Г-7.

Орбан призовава за отмяна на санкциите срещу руския петрол

„Трябва да преразгледаме и да спрем всички санкции срещу руската енергия в Европа“, заяви унгарският премиер Виктор Орбан. Той е изпратил писмо по темата до председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.