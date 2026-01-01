„В България има около 240 защитни съоръжения, изграждани основно през 60-те и 70-те години на миналия век, като техният капацитет покрива едва около два процента от населението на страната“, обясни инспектор Петър Минков от РДПБЗН по време на посещение в скривалище в Сливен, предназначено за около 150 души.

Съоръжението разполага с няколко зали и вентилационна уредба, която позволява укриване за продължителен период, при условие че са налични достатъчни запаси от храна и вода.

Отбраната на България: Може ли да станем косвена мишена на Иран

Основният проблем са филтрите за филтровентилационната уредба, които в момента не са налични. „Филтрите се използват при радиационни аварии, когато е необходимо херметично затваряне на съоръжението и подаване на пречистен въздух. При въздушна опасност скривалищата могат да се използват и без тях, но за кратък период, докато премине заплахата“, уточни Минков.

По думите му поддържането на такива съоръжения е финансово трудоемко, а подмяната на оборудването изисква сериозни средства. „Това е въпрос на решение на по-високо ниво – дали си струва да се поддържат тези съоръжения и в какъв вид“, допълни Минков.

Според него при евентуален ядрен инцидент хората могат да се укрият и в жилищата си, като херметизират помещение с възможно най-малко излаз към външната среда. Прозорците с добро уплътнение осигуряват достатъчна херметичност на помещенията, което позволява те да се използват за укриване при радиационна или въздушна опасност.

Иран изстреля нова балистична ракета срещу Турция (ВИДЕО)

Главен инспектор Димитър Сяров, началник на сектор „Пожарогасителна и спасителна дейност“ към РДПБЗН – Сливен, посочи, че по норматив градовете в страната са разделени на категории. Към тези с особена важност се отнасят градове като - София, Пловдив, Варна, Бургас. При строителството на големи търговски центрове и други сгради с подземни етажи има изискване те да бъдат проектирани и като колективни средства за защита.

Той уточни, че собствениците на предприятията носят отговорност за поддържането на съответните защитни съоръжения, които са изградени в техните сгради. Същото важи и за бомбоубежищата в жилищните блокове, където поддръжката е ангажимент на живущите.

От пожарната служба провеждат обучения по темата, основно с ученици и педагогически персонал. Учителите имат задължение да отделят часове в часа на класа за обучение при различни видове опасности. На сайта на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ (ГДПБЗН) към МВР са публикувани и указания за поведение при пожар, катастрофа, земетресение, наводнение, усложнена зимна обстановка, промишлена или радиационна авария и други бедствени ситуации.

Организира се и състезанието „Млад спасител“, което се провежда на три нива – общинско, областно и национално. Първото издание е било проведено в Сливен през 2000 година.

Укриването във всяко колективно скривалище е по предварително разработен разчет. За общинските и държавните обекти той се изготвя съвместно със съответното териториално звено на пожарната служба, а при частна собственост – от собственика, съгласувано с пожарната и кмета на съответната община или район.

Списъкът с колективните средства за защита – скривалища и противорадиационни укрития – в цялата страна е публикуван на интернет страницата на ГДПБЗН.