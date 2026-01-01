Въоръжените сили на Катар прехванаха 17 ирански балистични ракети и шест дрона, съобщи в социалната мрежа "Екс" министерството на отбраната на емирството.

"До понеделник следобед Държавата Катар бе атакувана от Ислямска република Иран със 17 балистични ракети и шест безпилотни самолета", пише в текста. Отбранителното ведомство добавя, че тези ракети и дронове са били успешно прехванати и че няма жертви при отразяването на атаките.

Катар: Иранска балистична ракета порази най-голямата американска база „Ал Удейд“

По-рано днес жители на катарската столица съобщиха, че в различни райони на Доха са се чули силни взривове.

Задействана бе системата за предупреждение на населението чрез мрежите на мобилните оператори. Хората бяха призовани да не излизат на открито и да стоят далеч от прозорците на помещенията, в които се намират, разказва кореспондент на ТАСС.

По-късно катарското министерство на вътрешните работи обяви край на тревогата.