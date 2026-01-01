Катарското министерство на отбраната съобщи, че най-голямата американска военна база в Близкия изток – "Ал Удейд", е била поразена от иранска балистична ракета, предаде ДПА.

В изявлението на отбранителното ведомство пише, че Иран е изстрелял срещу Катар две балистични ракети. "Системите за противовъздушна отбрана успешно прехванаха една от ракетите, а втората удари катарската база "Ал Удейд", се посочва в текста.

Нови удари по Иран: Израел обяви почти пълен контрол над въздушното пространство на страната

Министерството отбелязва, че при удара няма пострадали хора, но не става ясно дали има материални щети.

"Ал Удейд" е една от най-важните американски бази в Близкия изток и се намира в покрайнините на Доха. Обикновено в "Ал Удейд" са разположени около 10 000 военни и цивилен персонал. Базата служи и като команден център за американските военни операции в региона.

Иран атакува базата "Ал Удейд" и по време на 12-дневната война през юни миналата година.