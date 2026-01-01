Нека продължаваме да изграждаме благото на България, заради която предците ни пожертваха живота си и нека помним, че в основата на нашата свобода стоят молитвите на много наши сънародници през вековете, призова българският патриарх и Софийски митрополит Даниил, който днес отслужи благодарствен молебен за Освобождението на България в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски“.

БТА

„С духовна радост, благодарност и признателност и тази година празнуваме 3 март - празникът на нашето Освобождение. Денят, в който в далечната 1878 г. изгря българската свобода и независимост. Честваме 3 март като празник на единомислието и единодействието на българския народ в желанието му за свобода, на свободолюбието на нашите предци и жертвената любов на всички наши братя по вяра, които са оставили костите си по нашите земи, за да може днес ние да живеем свободно", каза още патриарх Даниил.

БТА

„Днешният паметен ден, когато с подписването на мирния договор от Сан Стефано българската държава се появява отново на картата на света след пет столетия на иноверно иго, Православната ни църква отправя своите благодарствени молитви към Бога за всички герои на българската свобода. Молим се за упокоението на техните души и всички ние скланяме глави в поклон пред подвига и саможертвата на нашите освободители.

Пътят към свободата и независимостта на нашия народ не е бил нито кратък, нито лек. Започнал с въстаническа съпротива още в първите десетилетия след падането на Търново и Видин. Възроден от първите вестители на българското Възраждане, преминал през дългите десетилетия на неравна борба на нашите предци за духовна и църковна самостоятелност. През трагизма на десетки въстания и буни, трагизма на Априлската епопея от 1876 г. - този благословен и наистина жертвен път завършва с успех едва с обединените усилия на многохилядната армия на руския цар-освободител император Александър Втори и героичното ни опълчение, извоювало дългоочакваната победа и положило основите на Третата българска държава", разказа българският патриарх.

По негови думи „оттогава и до днес, в деня, в който изгрява свободна България, българската свобода остава неизменно жива в народната ни памет. Тържествено отбелязан за първи път още през 1879 г. с панихида, отслужена от българския екзарх Антим Първи във Велико Търново, този ден, независимо от всички исторически превратности, в новата ни история, продължава да се помни и почита, за да бъде и официално възприет през 1991 г. като национален празник на Република България".

„В своята дълбока същност и в последствията си днешният ден ознаменува увенчаването на един вековен и законен стремеж на православния ни народ, чието осъществяване има непреходно значение за нас днес. Значение, което е отвъд всяка политическа конюнктура и всяка злоба на деня. Свободата, изгряла на 3 март 1878 г. е осъщественият идеал на поколения българи от всички краища на България, включително тези, които впоследствие са откъснати от живото тяло на родината ни. Затова той е истински общонационален празник в пълния смисъл на тази дума. Със съзнание за всичко това, на този ден Българската православна църква празнува и се радва заедно със своя народ, като освен благодарствени молитви към Бога, отправя и молитви за упокой на всички православни воини, паднали на бойното поле за вярата и освобождението на нашето отечество. Вечна и блажена да бъде паметта на героите на българската свобода! Честит 3 март! Бог да благослови и да пази България!", каза българският патриарх Даниил.

По-рано, пред БТА патриарх Даниил каза, че „Трети март е празник, който дължим на нашите предци, които в едни робски условия доказваха себе си и народа си, че са един народ, обединен от своята православна вяра, български език, славна история и богата култура".