Националният празник на България за поредна година ще бъде отбелязан тържествено в Пампорово с най-пъстрото и сплотяващо събитие Голямото ски спускане със знамена и народни носии.

Инициативата, която през годините се превърна в традиция, събира стотици участници от цялата страна, облечени в автентични български носии, с гайди и знамена, за да отбележат 3 март по нетрадиционен и запомнящ се начин.

Събитието съчетава спорт, родолюбие и фолклор, а празничното шествие по снежните склонове на Родопите носи силно послание за общност, приемственост и уважение към историческата памет.

От 10:30 до 11:30 ч. всички лифтове, обслужващи района на кулата „Снежанка“, ще извозват безплатно участниците в шествието. За да се избегне струпване на лифт „Студенец“, организаторите препоръчват използването и на съоръженията „Стойките“ и „Малина“.

Ще бъде обособена специална зона за старт, а екипите по сигурността ще координират подреждането на участниците. От организаторите призовават всички да спазват разпоредбите и да подхождат отговорно, за да премине инициативата в дух на празничност и безопасност.

Паметникът на свободата на връх Шипка с вход свободен и удължено работно време на 3 март

На връх Снежанка, до едноименната кула, ще прозвучат родопски песни и ще бъде разпънато голямо българско знаме.

Организираното спускане ще започне в 11:30 ч. по зелената писта №6 в посока плаца „Студенец“. Шествието ще се движи с умерена скорост и при стриктно спазване на указанията на ски патрула, който ще следи за реда и безопасността по трасето.

Около 12:00 ч. участниците ще пристигнат на плаца „Студенец“, където с почит ще бъде изпълнен националният химн на Република България. Празничната програма ще продължи с общо хоро и изпълнения на родопска музика.

