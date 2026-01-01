Пожар е избухнал в посолството на САЩ в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, след като дипломатическата мисия е била ударена с два дрона, предаде агенция Ройтерс, като се позова на Министерството на отбраната на Саудитска Арабия.

Тръмп се закани: Тепърва предстои голямата вълна в конфликта с Иран, още дори не сме започнали

Ройтерс не е успяла да получи коментар от говорител на посолството, но съобщи за пожара, позовавайки се на три източника, запознати със случая.

Reuters: Дим се издига над района на американското посолство в Кувейт (ВИДЕО)

Министерството на отбраната на Саудитска Арабия съобщи малко по-късно, че американското посолство в Рияд е било ударено от два дрона, които са причинили "ограничен" пожар и малки материални щети.

Телевизия Фокс Нюз, цитирана от Ройтерс, съобщи, че по време на нападението с ирански дронове посолството е било празно и няма пострадали в резултат на атаката.

По-рано агенция Франс прес предаде, като се позова на очевидци, че в дипломатическия квартал в Рияд са се чули два силни взрива.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че САЩ ще отговорят на нападението срещу американското посолство в столицата на Саудитска Арабия - Рияд, тази нощ, предаде агенция Ройтерс, като се позова на журналист от телевизионния канал "НюзНейшън" (NewsNation).

Доналд Тръмп е заявил в интервю за "НюзНейшън" (NewsNation), че скоро ще стане ясен отговорът на САЩ на атаката срещу посолството в Рияд и на смъртта на американски военни по време на конфликта в Иран, предаде Ройтерс, като се позова на публикация на журналист от медията в Екс.

Същевременно Франс прес съобщава, като се позовава на свой кореспондент и на очевидци, че в Рияд тази нощ отекват нови експлозии.