Денят на Освобождението на България (3 март) е национален празник и на тази дата зоните за платено паркиране няма да работят. Това съобщават от Центъра за градска мобилност в София.

Във връзка с провеждането на тържествените прояви по случай 3 март, обаче, се въвежда временна организация на движението в централната градска част.

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите, осигуряващи честването:

От 03:00 часа до приключване на събитието на 03.03.2026 г.:

• на паркинга на пл. „Николай Гяуров“.

От 03:00 часа до приключване на церемонията на 03.03.2026 г.:

• на паркингите на пл. „Народно събрание“;

• на паркингите на пл. „Св. Александър Невски“, като се закриват и базарите за художествени произведения;

• по ул. „Оборище“ в участъка между пл. „Св. Александър Невски“ и бул. „Васил Левски“;

• по ул. „Аксаков“ в участъка между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“.

Забранява се влизането на пътни превозни средства в двете посоки, както и престоят и паркирането (с изключение на автомобилите, осигуряващи провеждането на церемонията), както следва:

От 07:00 до 12:30 часа на 03.03.2026 г.:

• по ул. „Оборище“ между бул. „Васил Левски“ и пл. „Св. Александър Невски“;

• по ул. „Московска“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“;

• по ул. „11-ти август“ между бул. „Княз Ал. Дондуков“ и пл. „Св. Ал. Невски“;

• по ул. „15-ти ноември“ между бул. „Цар Освободител“ и пл. „Св. Ал. Невски“.

От 14:00 часа до приключване на събитието на 03.03.2026 г.:

• по бул. „Цар Освободител“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“;

• по ул. „15-ти ноември“ между бул. „Цар Освободител“ и пл. „Св. Ал. Невски“;

• по ул. „Аксаков“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Г. С. Раковски“;

• по ул. „Цар Шишман“ между ул. „Славянска“ и пл. „Народно събрание“;

• по ул. „6-ти септември“ между ул. „Славянска“ и бул. „Цар Освободител“;

• по ул. „Хаджи Димитър“ между бул. „Васил Левски“ и ул. „Цар Шишман“.

От 11:30 до 12:30 часа на 03.03.2026 г.:

• по ул. „Леге“ между ул. „Съборна“ и пл. „Атанас Буров“.

От 11:00 часа до приключване на артилерийските салюти на 03.03.2026 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по северозападното пътно платно на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Ген. Гурко“.