Централната избирателна комисия (ЦИК) обяви Вениамин Воденичаров за избран за депутат от партия "Възраждане".

С писмо до членовете на ЦИК от 2 март 2026 г. председателят на Народното събрание ги уведомява, че е починал народният представител Славчо Крумов от партия „Възраждане“.

Почина депутатът от „Възраждане“ Славчо Крумов

ЦИК прие решение, с което обяви следващия в листата на „Възраждане“ - Вениамин Иванов Воденичаров, за избран за народен представител.

На 1 март лидерът на партията Костадин Костадинов съобщи във Фейсбук, че народният представител от парламентарната група на „Възраждане“ Славчо Крумов е починал.