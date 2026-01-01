Мръсният въздух у дома: скритият враг

В днешно време, когато качеството на въздуха вън често е далеч от идеалното, а климатичните промени довеждат до все по-екстремни метеорологични условия, запазването на комфортна и здравословна атмосфера у дома се превръща в предизвикателство за много хора. Същевременно един от най-подценяваните аспекти на домашния уют е качеството на въздуха, който дишаме всеки ден. Проблеми като алергии и астма могат да бъдат значително повлияни от прах, плесени, цигарен дим и други замърсители, които често са скрити из зад стените на пространствата. Това прави постоянното пречистване на въздуха в дома не просто въпрос на комфорт, а на здраве.

Проблемите с инсталациите на обикновени климатици

Традиционните климатични системи често изискват сложни и скъпоструващи инсталации, включително пробиване на стени, вентилационен отвор в стената/дограмата на прозореца. Това прави инсталацията на климатика недостъпна или неудобна за много домакинства, особено тези, които живеят под наем или в сгради с ограничения за подобни промени.

Решението: 5 в 1 мобилна система за отопление и охлаждане за идеална температура през всеки сезон.

5 в 1: охладител, отоплител, пречиствател, овлажнител, йонизатор

Енергоспестяваща технология

Технология на нагряване

Иновативна технология за охлаждане чрез изпаряване

Пречистващ филтър тип пчелна пита

Дистанционно управление и 120° осцилация

3 режима, 3 скорости и програмируем таймер

Компактен & преносим

Не изисква монтаж



