Нови членове влизат в Координационния център към Механизма за еврото, обяви председателят на Държавната комисия по стоковите борси и тържищата Владимир Иванов, който в момента ръководи този орган.

Новите членове са Калоян Милтенов, заместник-министър на вътрешните работи, Методи Методиев, заместник-министър на финансите, и Димитър Недялков, заместник-министър на транспорта. Нов член е и Ангел Мавровски от Българска агенция на безопасност на храните.

Двама от новите членове обаче отсъстват от днешната редовна пресконфренеция по уважителни причини – Милтенов и Надялков, добави Владимир Иванов.

„От гледна точка на българските лева, 87% са прибрани от БНБ, съответно 3,9 милиарда лева в банкноти и монети имаме още неприбрани, като една част от тях някога няма да бъдат прибрани. Като цяло проблемът вече не стои. Като индикатори няма и проблеми по отношение на обмяната на валутата, не се забелязват оплаквания. Като цяло обезпечението на обращението върви абсолютно нормално, без абсолютно никакъв стрес, буквално преминахме през преходния период“, обобщи Иванов.

От тук нататък по-малко ще се прибират левови банкноти, но един процент винаги остава неприбран. Колко е този процент, времето ще покаже, но това е за целите на статистиката и не е проблем, добави председателят на Координационния център към Механизма за еврото.

По думите му в момента е спокойно и за работещите в „Български пощи“. „Хората, работещи в тази организация, положиха огромни и несвойствени усилия по отношение на дейностите, свързани с превалутирането, съответно и с въвеждането на еврото в Република България“, добави Иванов.

Ппотребителската кошница

Стойността на потребителската кошница на едро в размер на 57 евро се запазва. Наблюдава се стабилизация и равновесие на пазара.

Рекордьорите по поскъпване и тази седмица са червен и зелен пипер, тиквички и краставици. От началото на годината поскъпването при тях е с над 100%. Само с 40 евроцента е поскъпването при лимоните от началото на годината. Цените на доматите също са доста високи и от 1 януари до днес, е 17 евроцента. Пилешкото месо също поскъпва.

Спрямо същия период на миналата година потребителската кошница на едро е струвала 53 евро. Разликата, по думите на Владимир Иванов, се дължи изцяло на плодовете и зеленчуците.