Пребиха мъж заради спор за паркомясто в Сандански. Това съобщиха от полицията.

Оттам уточняват, че мъж на 59 години от Сандански е задържан за срок до 24 часа.

Спор за паркомясто: Млад мъж блъсна и рани 62-годишен в Стара Загора

Случаят е станал около 10:40 часа на 1 март 2026 г. пред жилищен блок в ж.к. „Спартак“ в града. Между задържания мъж и 19-годишен младеж от село Катунци, община Сандански, е възникнал спор, който е прераснал в саморазправа.

Пребиха 17-годишно момче на автогарата в Сандански

59-годишният е нанесъл удар с твърд предмет в областта на лицето на младежа. Пострадалият е транспортиран за лечение в болнично заведение в София, където е установена фрактура на лицеви кости.

По случая е образувано досъдебно производство, а работата по изясняване на всички обстоятелства продължава.